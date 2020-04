Es gibt erste Bilder vom Senior und vom Junior! Am 8. Mai startet die neue Reality-Show "M.O.M – Milf oder Missy" auf Joyn. Das Besondere an dem Kuppelformat: Nicht nur ein Mann begibt sich auf die Suche nach seiner Traumfrau, sondern zwei – und diese sind unterschiedlichen Alters: Und zwar treten der 57-jährige Felix aus Berlin als Senior und der 28-jährige Marko aus München als Junior gegeneinander an. Wer bei den Ladys wohl besser ankommt? Promiflash stellt euch die beiden Traummänner vor!

Felix ist Architekt und seit sechs Monaten Single. Warum macht der 57-Jährige bei dem Format mit? "Ich lerne zwar sehr viele Frauen kennen, aber ich suche mir immer die Falsche aus. Die Idee mit 'M.O.M' war: Wenn die Frauen für mich schon ausgewählt werden, dann wird dort eine Gute dabei sein", erzählte er im Gespräch mit Joyn. Sein Beuteschema seien Frauen über 40. Der Bewegungstherapeut Marko lässt sich nicht auf einen bestimmten Typen festlegen: "Das Aussehen ist Ansichtssache. Für mich ist eine Frau attraktiv, wenn sie eine bestimmte Aura hat und eine gewisse Präsenz ausstrahlt." Der 28-Jährige hat nach eigenen Angaben bisher noch keine einzige Beziehung gehabt.

Felix und Marko treffen bei "M.O.M – Milf oder Missy" auf 14 Single-Frauen, die zwischen 24 und 46 Jahre alt sind. Wichtig: Alle Alterskonstellationen sind in der Datingshow erlaubt! Und genau das spricht Marko an: "Alte Schule gegen neue Schule: Welche Generation kommt besser bei den Frauen an? Und natürlich auch, dass ältere und jüngere Frauen dabei sein werden." Wie der Clash zwischen Junior und Senior wohl ausgeht? Einen ersten Vorgeschmack gibt es hier.

"M.O.M – Milf oder Missy" ab 8. Mai 2020 immer freitags auf www.joyn.de.

Joyn "M.O.M - Milf or Missy", Datingshow

Joyn / Benedikt Müller Marko, Teilnehmer bei "M.O.M – Milf oder Missy"

Joyn / Benedikt Müller Felix, Kandidat bei "M.O.M – Milf oder Missy"

