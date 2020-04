Schwanger-Panik bei Anne Wünsche (28)! Die Influencerin ist bereits Zweifachmama. Ihr ganzes Glück sind ihre Töchter Miley und Juna. Auch in der Liebe läuft es gut für die Endzwanzigerin. Nach der Trennung von Henning Merten ist sie wieder in einer glücklichen Beziehung. Trotzdem ist sich die Laiendarstellerin sicher, dass sie aktuell noch kein drittes Kind möchte! Umso mehr schockte sie vor Kurzem diese Tatsache: Sie dachte, dass sie schwanger sei. Das berichtete Anne ihren Followern diese Woche in ihrer Instagram-Story. Nach mehreren Test sei jedoch klar gewesen, dass es falscher Alarm war.

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de