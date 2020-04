Und schon ist alles wieder vorbei! Vor weniger als 14 Tagen machte die Mutter von Profi-Kicker Neymar (28) Jr. Nadine Gonçalves ihre Liebe zu dem 29 Jahre jüngeren Tiago Ramos öffentlich: Mit einem Foto auf Social Media gestanden sich beide ihre Liebe – doch nun sollen sie schon wieder getrennte Wege gehen. Und zwar aus einem schwerwiegenden Grund: Ihr Liebster soll Nadine gegenüber nicht immer ehrlich gewesen sein!

Unter dem Bild, das die Mutter des Fußballers auf Instagram postete, schrieb Neymar noch: "Sei glücklich, Mama. Ich liebe dich." Mit dem Glück dürfte es nun aber vorbei sein, wie The Sun berichtet. Die 51-Jährige habe ihren jungen Freund aus dem Haus geworfen und die Beziehung beendet, weil er ihr seine vergangenen Liebesbeziehungen mit Männern verschwiegen haben soll. Zuletzt soll Tiago Ramos mit dem brasilianischen Stand-up-Comedian Carlinhos Maia zusammen gewesen. Zuvor soll er ausserdem auch den Leibkoch von Profikicker Neymars gedatet haben.

Im Gegensatz zu seiner Mama scheint es bei ihrem Sohn in Sachen Liebe besser zu laufen: In den letzten Wochen wurde Neymar eine Affäre mit der deutschen Moderatorin Janin Ullmann (38) nachgesagt. Sie hat ihn in Paris besucht und er soll sie sogar schon seinem Team vorgestellt haben.

Instagram / nadine.goncalves Nadine Gonçalves mit ihrem Freund, April 2020

Instagram/tiagoramoss Tiago Ramos, April 2020

Instagram / neymarjr Janin Ullmann und Neymar Jr. im Fußballstadion, Februar 2020



