Timur Ülker (30) im Intim-Talk! Seit September 2018 spielt der Schauspieler bei GZSZ den charmanten Casanova Nihat und der hatte schon das eine oder andere Schäferstündchen. Nach einer unglücklichen Affäre mit Katrin (Ulrike Frank, 51) wollte er als Ablenkung eigentlich mit Sunny (Valentina Pahde, 25) auf Tuchfühlung gehen. Leider machte ihm sein entscheidender Körperteil in dem Moment einen Strich durch die Rechnung – eine Situation, die auch Timur selbst bekannt ist.

"Ich konnte mich gut in Nihats Lage hineinversetzen, denn auch ich hatte mal das unangenehme Problem mit den Startschwierigkeiten. Allerdings lag das bei mir am Alkohol", gab der Serien-Darsteller im Interview mit RTL zu. So lustig die Szene für die Fernsehzuschauer also auch gewesen sein mag, am Set sei das für Timur eher ein "sehr ernster Moment" gewesen.

Grundsätzlich seien erotische Szenen immer eine Herausforderung für Timur. Aber es könne auch extrem lustig werden – wie zum Beispiel mit Iris Mareike Steen (28). "Da habe ich am Set Tränen gelacht, weil ich kurz vor der Szene so viel Sport gemacht habe, dass ich in die eigentlich ruhige Szene mit totaler Schnappatmung eingestiegen bin." Und zu allem Überfluss sei Iris dann noch eine Tischlampe auf den Kopf gefallen.

Katrin und Nihat bei einem Treffen in Katrins Wohnung

Timur Ülker bei einem Event in Berlin im Oktober 2018

Timur Ülker und Iris Mareike Steen bei GZSZ



