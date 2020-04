Ihr Verhalten bei Promis unter Palmen hat für Carina Spack (23) schwerwiegende Folgen! In der vergangenen Folge der Reality-Show artet die Auseinandersetzung zwischen der ehemaligen Der Bachelor-Kandidatin und Luxuslady Claudia Obert (58) in einer fiesen Mobbing-Attacke aus. Obwohl sich die beiden Frauen nach den Dreharbeiten offenbar wieder versöhnt haben, muss die Blondine dennoch mit Auswirkungen ihrer Beleidigungen rechnen: Via Instagram kündigt Carinas Kooperationspartner Smile Secret die Zusammenarbeit mit der 23-Jährigen. Und damit ist das Unternehmen nicht allein – auch weitere Firmen deuteten bereits an, das Arbeitsverhältnis zu beenden.

