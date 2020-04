Janina Celine Jahn (25) kehrt Instagram nach und nach den Rücken, um sich auf einer anderen Plattform zu entfalten und dabei nebenbei auch nein bisschen Geld zu verdienen! Ende 2019 machte die Bachelor-Bekanntheit noch bei Bachelor in Paradise mit. Für die Dreharbeiten hatte die Weltenbummlerin ihren Australien-Aufenthalt unterbrochen. Inzwischen ist sie wieder in Down Under, doch vor allem auf Instagram macht sie sich rar. Mit einem Foto kündigt Janina Celine nun an, sich auf einem anderen Portal von einer ganz neuen Seite zu zeigen, aber die gibt es nicht gratis!

Ab sofort betreibt sie ein OnlyFans-Profil. Um ihre Inhalte wie Fotos und Videos zu sehen, müssen ihre Follower rund neun Euro pro Monat bezahlen. Die Plattform ist vor allem dafür bekannt, dass man dort explizitere Inhalte zeigen darf als auf Instagram und Co. Doch bietet auch Janina erotische Aufnahmen von sich an? Gegenüber Promiflash verrät sie jetzt: "Ich benutze OnlyFans für alles Mögliche: Bikinifotos, normale Videos oder manchmal etwas freizügigere Bilder." Der Unterschied zu Insta sei nur, dass ihre Fans einen monatlichen Betrag hinblättern müssen.

In erster Linie gehe es Janina darum, dem Hass, der auf Instagram immer mehr vorherrscht, aus dem Weg zu gehen. "Ich möchte kein Teil davon sein", stellt sie klar. Ihr neuer Bezahl-Account habe dagegen immense Vorteile: "Das hindert die Hater daran, ihre Langeweile an mir auszulassen, und selbst wenn nicht – sie bezahlen dafür, rumzunerven!"

Anzeige

Instagram / janina.celine Janina Celine Jahn, Ex-Bachelor-Kandidatin

Anzeige

TVNOW Janina Celina Jahn, "Bachelor in Paradise"-Kandidatin

Anzeige

Instagram / B4wiZUpD1b3 Janina Celine Jahn, Ex-Bachelor-Kandidatin



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de