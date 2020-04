Chad Johnson (42) schlägt einen neuen Karriereweg ein! Der US-Amerikaner hatte sich in den vergangenen Jahren durch verschiedenste Dating-Sendungen gebusselt, darunter The Bachelorette und Bachelor in Paradise. Nach seinen Kuppelshow-Auftritten sorgte er zuletzt mit einigen unangenehmen Vorfällen für negative Schlagzeilen. Nun scheint der 32-Jährige jedoch sein Glück und seine eigentliche Berufung gefunden zu haben: Chad dreht jetzt Pornos – und zwar gemeinsam mit seiner Freundin!

Das berichtete der Muskelmann nun gegenüber Daily Mail: "Ich hatte schon immer einen sehr hohen Sextrieb, deswegen ist es für mich einfach – damit Geld zu verdienen, ist einfach verdammt cool!" Deswegen plane er bereits, nach Las Vegas umzuziehen, um dort eine Art "Porno-Palast" aufzubauen: "Ich könnte so etwas wie eine Verbindung gründen. Ich könnte in meinem Haus mehrere Studios aufbauen und Leute einfliegen lassen, das wäre witzig!" Auch seine On-Off-Liebe Annalise Mishler werde in das Geschäft mit eingebunden, wie Ausschnitte aus den Sex-Filmchen bereits zeigen.

Chads treue Fans dürfen sich bereits seit einigen Wochen über erotischen Content des Entertainers freuen: Über die Plattform OnlyFans bietet der ehemalige Marine – natürlich im Austausch gegen Geld – heiße Fotos und Videos an. Einen Eindruck, wie diese Aufnahmen in etwa aussehen werden, gab Chad kürzlich via Instagram: Auf einem Bild sitzt er splitternackt auf einem Tisch, sein bestes Stück ist dabei nur spärlich durch eine Zeitung verdeckt.

Instagram / realchadjohnson Chad Johnson, Reality-TV-Star

Instagram / realchadjohnson Chad Johnson mit seinem Hund

Instagram / realchadjohnson Chad Johnson, US-Reality-TV-Star



