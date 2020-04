Das neue Format "Villa der Liebe" von Jonas Ems (23) und Jonas Wuttke (23) schlägt ein wie eine Bombe! Am 9. April ging die neue Parodie-Serie der beiden YouTube-Stars an den Start und bisher jede neue Episode landete in den Trends. Nachdem sie mit Krass Klassenfahrt die RTL-Sendung Krass Schule – Die jungen Lehrer auf den Arm genommen haben, muss nun das Kuppelformat des Senders Der Bachelor dran glauben. Mit Promiflash haben Jonas und Jonas darüber geplaudert, wie sie auf die Idee kamen und warum sie nicht selbst in die Rolle des TV-Womanizers geschlüpft sind!

