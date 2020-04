Anne Wünsche (28) geht es aktuell gar nicht gut! Die ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin hat neben ihrem unruhigen Patchwork-Leben mit Ex-Freund Henning Merten auch mit einem ordentlichen Shitstorm zu kämpfen. In den vergangenen Tagen hatte es Oliver Pocher (42) ganz schön auf die Influencerin abgesehen und schoss immer wieder im Netz gegen sie. Für die zweifache Mama war das zu viel! "Es ist keine Kritik, die ich aktuell bekomme – es geht schon so krass unter die Gürtellinie. Ich werde ja auch für Dinge verurteilt, die ich nie gemacht habe”, erklärte sie ihren Fans in einem YouTube-Video. Damit spielt sie auf Olis Vorwurf an, dass sie sich Insta-User gekauft habe.

