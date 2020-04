Der Druck bei den Single-Männern auf Temptation Island steigt langsam aber sicher an! In der achten Ausgabe der Fremdflirtshow ging es heißer her, als in den bisherigen Folgen – doch das hatte nichts mit feuchtfröhlichen Flirts mit den vergebenen Frauen zu tun! Vor lauter guter Laune zogen gleich zwei Herren der Schöpfung blank: erst Sizilianer Filippo Aranzulla und dann auch noch Tattoo-Fan David Exagera. Doch was war auf der Liebesinsel los?

Während eines gemütlichen Nachmittags am Pool kamen die Single-Männer auf die Idee, "Wenn ich du wäre" zu spielen. Prompt erwischte es Filippo, der als Flitzer eine Runde um das Becken drehen sollte. Kollege Eugen Lopez forderte: "Zeig mal deinen Penis. Ich dachte, du machst das locker. Ich dachte, du willst deine Fleischwurst zeigen! Mach blanco!" Doch der Restaurantbetreiber wollte nicht komplett sein bestes Stück zeigen und hielt sich noch seine nasse Badehose davor. Für Michelle Daniaux trotzdem schon fast zu viel: "Ich trau mich nicht, hinzuschauen!"

David schoss am Abend dann aber noch den Vogel ab. Der Reality-TV-Teilnehmer macht kein Geheimnis daraus, sich in der Vergangenheit seinen Penis tätowiert zu haben. Und offenbar verspürte er den Drang, diesen ganz Deutschland und in seiner ganzen Pracht zu präsentieren! Nachdem Hanna Annika und Pia Peukmann einen Striptease des 28-Jährigen dankend abgelehnt hatten, packte er sein Gemächt einfach im Sprechzimmer aus. Leider kamen die Zuschauer aber nur in einen verpixelten Genuss. "Das fand ich richtig lustig", erklärte David am Morgen danach.

Alle Infos zu "Temptation Island - Versuchung im Paradies" bei TVNOW.

Filippo Aranzulla, "Temptation Island"-Kandidat

Michelle, "Temptation Island"-Kandidatin

David, "Temptation Island"-Kandidat

