Tobias Wegener (27) sorgt wieder für Liebesgerüchte! Nach seiner turbulenten Romanze mit Janine Pink (33) gerät er nun mit einer anderen Promidame in den Fokus: Was geht denn da mit Jennifer Frankhauser (27)? Im Netz schienen die beiden Reality-TV-Sternchen fast miteinander zu flirten. Tatsächlich werde der ehemaligen Dschungelkönigin öfters gesagt, dass sie gut zu dem 27-Jährigen passen würde. Doch haben die beiden auch wirklich Kontakt? "Ehm, nö. Ne, echt nicht", erklärt der Hottie nun in einem Interview mit RTL.

