Bei Promis unter Palmen ging es in der vergangenen Folge ganz schön zur Sache! Nachdem Claudia Obert (58) von ihren Mitstreitern aufs Übelste beleidigt, ausgegrenzt und gemobbt wurde, zog die Luxus-Dame freiwillig aus der Villa aus. Gewaltpräventionsberater Carsten Stahl konnte diese Szenen nur schwer mit ansehen – für ihn ging das ganz klar zu weit! Genau aus diesem Grund will er den Sender anzeigen. "Wir wollen nicht, dass es so weiterläuft, wie es ist. Weil das, was dort im Fernsehen gezeigt wird, verachtend ist, gefährlich ist und ein Sender trägt auch eine Verantwortung", erklärt er auf Instagram seine Beweggründe.

