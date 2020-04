Sexy Aussichten für die Fans von Charlotte Würdig (41)! Vor wenigen Wochen hatte die Moderatorin bekannt gegeben, dass sie und ihr Noch-Ehemann Sido (39) ab sofort getrennte Wege gehen. Nach sieben Jahren Ehe ist die TV-Beauty also wieder solo unterwegs. Doch anstatt Trübsal zu blasen, scheint sie dennoch zu versuchen, das Beste aus der Situation zu machen – und die Community hat auch noch etwas davon...

Schaut man sich das Instagram-Profil von Charlotte an, fällt den Usern der eine oder andere sexy Schnappschuss ins Auge – doch eine brandneue Aufnahme lässt die Follower fast vor Neid erblassen. Die 41-Jährige liegt in einem schwarzen Bikini in der Sonne und gibt damit den Blick auf ihren durchtrainierten und muskulösen Bauch preis. "Wenn wir nicht in den Urlaub können, kommt der Urlaub halt zu uns", schreibt sie dazu. Doch ihre Worte werden bei dem Foto eher zur Nebensache.

"Ok, Mrs. Sexy", muss selbst Sportskanone Cathy Hummels (32) in den Kommentaren neidlos anerkennen und auch Nina Moghaddam (39) hält fest: "Hallelujah!" Charlottes Body kommt allerdings nicht von ungefähr: Die Blondine liebt es, zu trainieren und brachte sogar ein eigenes Fitnessprogramm auf den Markt.

Instagram / charlottewuerdig Charlotte Würdig

Instagram / charlottewuerdig Charlotte Würdig im Santorini-Urlaub

Instagram / charlottewuerdig Charlotte Würdig zeigt mächtig Bein



