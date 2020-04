Vor wenigen Wochen schockierte Dounia Slimani ihre Community mit einer erschreckenden Neuigkeit: Die YouTuberin hat Krebs! Schon kurz nach der Diagnose hat die Schwester von Sami Slimani (30) mit der Chemotherapie begonnen. In einem aktuellen YouTube-Clip erzählt die dunkelhaarige Schönheit ihren Fans einige Details zu ihrer Erkrankung. Sie macht in diesem Video aber auch deutlich, dass sie kämpfen wird! "Wenn es so früh erkannt wird, dann ist es auch immer eine Chance. Und ich bin sehr zuversichtlich, und mein ganzes Dasein ist darauf gepolt, gesund zu sein – und ich bin gesund und werde gesund", so die Netz-Berühmtheit.

