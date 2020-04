Das große Finale von Promis unter Palmen ist durch und der Sieger somit gekürt! Bastian Yotta (43) sicherte sich den Pokal und das satte Preisgeld in Höhe von 100.000 Euro. Diesen Erfolg gönnen ihm vermutlich nicht alle Zuschauer. Darauf deutet zumindest eine Promiflash-Umfrage hin. Nur 0,9 Prozent der 1.574 Teilnehmer (Stand: 29. April, 11.00 Uhr) fanden, dass der ehemalige Dschungelcamp-Kandidat den Sieg verdient hätte. Das könnte nicht nur an seinem Verhalten in der Villa liegen, sondern auch daran, dass ihm im Netz zuletzt vorgeworfen wurde, ein Frauenfeind und Tierquäler zu sein.

