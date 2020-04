Was ein lustiger Zufall! Lea Michele (33) ist seit einem Jahr mit ihrem Partner Zandy Reich verheiratet. Nun erreichten kürzlich ihre Fans zuckersüße News: Die Schauspielerin erwartet ihren ersten Nachwuchs! Der Zeitpunkt ihrer Schwangerschaft lässt die Glee-Fans aufhorchen: Denn auch ihre Figur Rachel Berry in der Musical-Serie hat in diesem Jahr eine mächtige Babykugel! Ob die TV-Beauty dieses Detail bei ihrer Familienplanung etwa im Hinterkopf hatte?

