Diese sieben Frauen gehen auf die Jagd! Bei "M.O.M – Milf oder Missy" suchen insgesamt 14 Kandidatinnen ihren Mister Right, wobei gleich zwei Herren zur Auswahl stehen. Die Single-Ladys sind zwischen 24 und 46 Jahre alt und gehören zwei unterschiedlichen Lagern an. Die älteren "Milfs" treten gegen die jüngeren "Missys" an, um das Herz des Seniors oder des Juniors zu erobern. Promiflash stellt euch die sieben ersten Teilnehmerinnen – die "Milfs" – vor!

Die jüngste "Milf"-Kandidatin ist die 37-jährige Mariam aus München. Warum macht sie bei "M.O.M" mit? "Ich bin zu entspannt und das schreckt die Männer ab. Ich bin bereit für etwas Neues in meinem Leben und man weiß nie, wie es kommt", erklärte sie gegenüber Joyn. Die älteste "Milf" ist mit 46 Jahren die Schweizerin Gabriela. Sie weiß genau, was für einen Mann sie will: "Ich erwarte hundertprozentige Loyalität von einem Mann. Er muss mich mit seiner Ausstrahlung umhauen und größer als ich sein." Außerdem ziehe sie einen Workaholic einem Couchpotato vor. "In schwierigen Zeiten wünsche ich mir, dass er mich unterstützen kann, auch finanziell", erklärte sie dazu. Neben ihnen machen auch Anna, Elke, Franziska, Natascha und Sabine mit.

Diese sieben Frauen treffen bei "M.O.M" aber nicht auf einen Traummann, sondern sogar auf zwei Herren unterschiedlichen Alters. Und zwar treten der 57-jährige Felix aus Berlin als Senior und der 28-jährige Marko aus München als Junior gegeneinander an. Auf wen die "Milfs" wohl mehr stehen werden?

"M.O.M – Milf oder Missy" ab 8. Mai 2020 auf Joyn.

Anzeige

Joyn "M.O.M - Milf or Missy", Datingshow

Anzeige

Joyn / Benedikt Müller Collage: Natascha, Elke und Gabriela, Kandidatinnen bei "M.O.M – Milf oder Missy"

Anzeige

Joyn / Benedikt Müller Franziska, Kandidatin bei "M.O.M – Milf oder Missy"

Auf wen werden die Milfs mehr stehen – auf den Junior oder den Senior? Auf den Junior! Auf den Senior! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de