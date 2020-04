Bei Promis unter Palmen traf Love Island-Hottie Tobias Wegener (27) auf seine Ex-Freundin Janine Pink (33). Doch einen Rosenkrieg lieferten sich die beiden Ex-Partner nicht – im Gegenteil! Im Finale der Show betonte der 27-Jährige, dass er und das Playboy-Model sich vertragen hätten. Den harmonischen Eindruck bestätigte der Fitnessboy auch gegenüber Promiflash: "Also der Umgang war respektvoll, menschlich und auch jetzt nicht, dass man sich da in die Arme gefallen ist oder keine Ahnung was. Es war einfach so, wie zwei erwachsene Menschen mit so einer Ausnahmesituation einfach am besten umgehen", erklärte er. Aber läuft wirklich nicht mehr zwischen den beiden?

