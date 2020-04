Auf den Social-Media-Profilen von Bibi (27) und Julian Claßen (27) war es die vergangenen Tage extrem ruhig – jetzt klärt das YouTuber-Paar darüber auf, warum es sich plötzlich aus dem Netz zurückgezogen hat: Töchterchen Emily ging es gar nicht gut. Bei ihr wurde am Wochenende ein Leistenbruch diagnostiziert. "Wir mussten dann auch ins Krankenhaus, also Emmi und ich sind ins Krankenhaus, Julian ist mit dem Lio natürlich zu Hause geblieben. Dort wurde das Ganze dann leider bestätigt und musste auch sofort operiert werden in der Nacht dann noch", erklärt Bibi in ihrer Instagram-Story.

