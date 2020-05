Wird es jetzt unangenehm zwischen Rebecca und Tim? Die beiden Studenten sind sich im Big Brother-Container in den vergangenen Wochen nähergekommen – seit einigen Tagen können sie kaum mehr die Finger voneinander lassen. Ständig kuscheln sie im Gemeinschaftsschlafzimmer und knutschen und fummeln, was das Zeug hält! Die heißen Einlagen bleiben natürlich dem Fernsehpublikum nicht verwehrt – und auch die Familien der Verliebten können die Knutsch-Attacken jeden Abend hautnah miterleben. Nun bekommen Tim und Rebecca die Konsequenzen in Form ihrer Schwiegermütter in spe zu spüren!

Denn die beiden erwartet im "Raum der Wahrheit" jeweils ein Videocall mit ihren vielleicht zukünftigen Schwiegermüttern. Obwohl die Mamas von Tim und Becky die Beziehung der beiden gutheißen, reden sie den TV-Kandidaten ins Gewissen. Tims Mami Claudia erinnert die Beauty daran: "Ihr solltet darüber nachdenken, dass auch nachts die Bilder aufgezeichnet werden!" Und auch der Aachener muss sich eine kleine Standpauke vor der Mutter seiner Liebsten Ellen anhören: "Kleiner Tipp, tut nichts, wobei ihr nicht wollen würdet, dass es eure Familien und Schwiegermütter stehen. Weniger ist mehr." Für den 21-Jährigen ist diese Situation ein wenig überfordernd: "Man ist natürlich sehr peinlich berührt, es ist eine Drucksituation."

Ob das aufwühlende Gespräch mit den Müttern wohl Auswirkungen auf die Lust bei Tim und Rebecca hat? "Big Brother" hat den beiden nämlich ein eigenes Schlafzimmer organisiert, in dem sie ungestört intim werden könnten. Ob sie dabei die Worte ihrer Schwiegermütter im Hinterkopf behalten?

Sat. 1 Rebecca bei "Big Brother" 2020

Sat.1 Tim und Rebecca bei "Big Brother"

Sat. 1 Tim und Rebecca bei "Big Brother" 2020

