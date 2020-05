Lijana ist total geschockt! Die 23-Jährige gehört bei Germany's next Topmodel zu den Unruhestiftern – und das löste bei einigen Zuschauern einen heftigen Shitstorm aus. Doch dass es nicht mehr nur Hass-Kommentare sind, die die Laufstegschönheit abbekommt, macht sie nun in ihrer Instagram-Story deutlich: "Mir wird zu Hause aufgelauert, ich werde bespuckt, mein Auto wird zugemüllt. In meinem Garten sind Giftköder ausgelegt worden, die wahrscheinlich meinem Hund galten." Sie hätte bereits die Polizei eingeschaltet und habe sogar Angst um ihr Leben!

