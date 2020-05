Nach wochenlanger Trennung konnten sich Mike Heiter und seine Tochter endlich wieder in die Arme schließen. Nachdem die deutschen Grenzen Mitte März geschlossen wurden, musste Mike in Deutschland bleiben, während Aylen und seine Freundin Elena Miras (28) in der Schweiz waren. Aber nun sind sie wieder vereint: "Es ist seit einer Woche erlaubt, dass Eltern, die nicht im gleichen Land wohnen, jetzt ihre Kinder besuchen dürfen. Das heißt, Mike darf Aylen besuchen, deswegen darf er in die Schweiz", erklärte die 28-Jährige in ihrer Instagram-Story.

