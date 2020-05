Für den Sieg hat es bei Janine Pink (33) zwar nicht gerecht, aber für eine neue Freundin! Die Sächsin kämpfte bis vor Kurzem bei Promis unter Palmen um das begehrte Preisgeld von 100.000 Euro. Dabei stand in der Reality-TV-Show aber nicht nur der Gewinn im Fokus, sondern auch der Umgang der Kandidaten untereinander. Promiflash hat die TV-Beauty nun verraten, mit welcher ehemaligen Mitstreiterin sie auch nach dem Finale noch im engen Kontakt steht!

"Mit Carina Spack (23) bin ich bis heute sehr gut befreundet. Sie ist ein sehr toughes Mädel, das sich nicht zu wichtig nimmt", erklärt Janine im Gespräch mit Promiflash. Sie seien genau auf einer Wellenlänge und hätten viel Spaß miteinander. "Erst letztens haben wir uns noch in Düsseldorf getroffen, als das noch ging. Sie ist ein supercooles Mädel und locker drauf", findet sie. Auch mit Bastian Yotta (43) habe sie sich immer gut verstanden, aber da er in den USA lebt, habe sie nicht mehr so viel mit ihm zu tun.

Mit wem sie hingegen gar nicht mehr spricht, ist ihr Ex-Freund Tobias Wegener (27). Das verriet der Muckimann bereits in einem früheren Interview mit Promiflash. Trotzdem würde er offen auf die 33-Jährige zugehen, sollte er ihr begegnen. "Da sind dann die Bindung und die emotionale Lage auch schon längst vergessen, und dann finde ich, dass man einfach wie normale Menschen miteinander umgehen kann", schilderte er.

Promis unter Palmen, Sat.1 Tobi, Matthias, Désirée, Carina und Janine bei "Promis unter Palmen"

Instagram / carina_spack Carina Spack, "Promis unter Palmen"-Kandidatin

Instagram / fit_tobi93 Tobias Wegener im November 2019



