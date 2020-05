Anne Wünsche (28) bricht im Netz in Tränen aus. Erst vor Kurzem musste die Influencerin heftige Vorwürfe von Oliver Pocher (42) über sich ergehen lassen. Der Comedian hat ihr angelastet, dass sie sich ihre Follower erkauft habe. Ihre Freundin Kim Zarwell verteidigte die zweifache Mutter daraufhin im Netz und wurde dabei eigenen Angaben zufolge selbst zum Opfer einer Hasswelle. Ihrer Wut darüber macht der ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Star auf Instagram Luft. "Ich weiß nicht, ob von euch einer das Gefühl kennt, wie es ist, wenn man von einer Person gemobbt wird, die eigentlich ganz Deutschland kennt." Die Ex-Freundin von Henning Merten ist über das Verhalten fassungslos und weint verzweifelt in die Kamera: "Es tut so krass weh, dass ich heulend aufstehe und heulend wieder ins Bett gehe."

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de