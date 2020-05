Der Zoff zwischen Anne Wünsche (28) und den Pochers geht weiter! Nach vielen weiteren Promis musste sich zuletzt die Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin der harten Kritik von Oliver Pocher (42) stellen. Der Comedian warf der Influencerin vor, sich Instagram-Follower und Fan-Kommentare zu erkaufen, woraufhin die Daily-Bekanntheit in einem Video in Tränen ausbrach und das Ehepaar des Mobbings beschuldigte. Das lässt sich Amira (27) in ihrem Podcast Die Pochers hier! nicht gefallen: "Wir wissen zu 100 Prozent, dass das stimmt. Wir veröffentlichen keine Spekulationen. Wenn Oli vor der Kamera steht und Zahlen vorliest und Fakten darstellt, ist das kein Mobbing."

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de