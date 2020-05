Heidi Klum (46) genießt die Vorzüge des Homeoffice! Die aktuelle Situation macht unbequeme Kleidungsstücke wie enge Jeanshosen, kneifende BHs und drückende Schuhe für viele Menschen überflüssig. Sie setzen stattdessen auf angenehmere Kleidungsstücke wie Jogginganzüge, Leggings oder Hoodies. Das scheint Model-Mama Heidi aber immer noch zu viel Zeug zu sein... Sie präsentierte nun ihren Schreibtischlook – und der besteht lediglich aus einem Handtuch!

Mit einem Instagram-Posting gab die Blondine einen Einblick in den Arbeitsalltag zu Hause. Auf einem großen Tisch verteilen sich Kerzen, Snacks und zahlreiche Zettel. Während Gatte Tom Kaulitz (30) konzentriert auf den Bildschirm seines Laptops starrt, geht es Heidi etwas entspannter an. Sie sitzt nur mit einem Handtuch bekleidet am PC und legt lässig die Füße auf die Arbeitsfläche – auf ihrer Nase eine Brille, in ihrer Hand eine Tasse und auf dem Kopf ein Handtuchturban. "Office-Zeit mit meinem Liebsten!", lautete der Text zu dem authentischen Schnappschuss.

Doch auch ohne die – durch den Ausnahmezustand ausgelösten – besonderen Beschränkungen hat Heidi eine Vorliebe für Nacktheit. Schon Anfang Februar heizte sie ihrer Community mit freizügigen Aufnahmen von sich ein: Nach einem Event filmte sie kurzerhand mit, wie sie sich aus ihrer Abendgarderobe pellt – und präsentierte anschließend im Spiegel ziemlich viel nackte Haut.

Anzeige

Instagram / heidiklum Tom Kaulitz und Heidi Klum im April 2020

Anzeige

Getty Images Heidi Klum bei den MTV Video Music Awards 2019 in New Jersey

Anzeige

Instagram / heidiklum Topmodel Heidi Klum



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de