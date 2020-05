Kourtney Kardashian (41) weiß, wie man sich die Einsamkeit versüßt! Nach ihrer jahrelangen On-Off-Beziehung zu Scott Disick (36) war es im Liebesleben der ältesten Kardashian-Jenner-Schwester nicht gerade ruhiger geworden: Neben einer Liaison mit dem algerischen Sportler Younes Bendjima (26) waren der dreifachen Mutter zahlreiche Affären nachgesagt worden. Ihre Erfahrungen scheint die 41-Jährige nun weitergeben zu wollen: Kourtney gibt ihren Followern nun Sextipps – für virtuelle Stelldicheins!

Wegen der aktuellen Krisenlage müssen sich auch die Schwester von Kim Kardashian (39) und ihre Kids derzeit isoliert von allen anderen zu Hause aufhalten. Diese einsame Zeit weiß Kourtney jedoch voll auszunutzen: Auf ihrem Web-Blog Poosh veröffentlichte sie nun eine Liste mit ihren Empfehlungen für das perfekte erotische Erlebnis via FaceTime. So solle man seinem Chatpartner auf jeden Fall vertrauen und versuchen, sich einfach wohlzufühlen – doch auch das richtige Licht spiele eine große Rolle. Außerdem solle man sich in seine liebste Lingerie schmeißen und sich nicht zu viele Gedanken machen. "Lass deinen Körper und deine Stimme einfach mit dem Flow gehen. Es kann sich anfangs komisch anfühlen, aber wenn du im Groove bist, wirst du auf dem Weg zu deinem großen O sein!", schrieb Kourtney, und empfahl zudem Sextoys: "Aber vor allem: Habt Spaß mit der virtuellen Sex-Version!"

Ob Kourtney diese Tipps wohl auch selbst beherzigt? Schließlich schien es zuletzt noch, als habe die gebürtige Kalifornierin ihrer Beziehung zu Younes eine zweite Chance gegeben, da sie gemeinsam mit dem 26-Jährigen Weihnachten verbrachte. Aber was sagt ihr überhaupt zu Kourts Sextipps? Stimmt unten ab.

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian, März 2020

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian, Reality-TV-Star



