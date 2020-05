Carina Spack (23) wendet sich hilfesuchend an die Behörden. Bei Promis unter Palmen machte die Blondine in den vergangenen Wochen besonders mit ihrem Verhalten gegenüber Claudia Obert (58) auf sich aufmerksam. Die 23-Jährige hatte ihrer Showkollegin, zusammen mit Bastian Yotta (43) und Matthias Mangiapane (36), ständig fiese Sprüche an den Kopf geworfen. Die Auseinandersetzung artete sogar in richtiges Mobbing aus. Wegen ihres Benehmens bekommt Carina jetzt fiese Hassnachrichten von Zuschauern und wird sogar mit dem Tode bedroht. Das lässt sich die ehemalige Bachelor in Paradise-Kandidatin aber nicht gefallen: "Ich war bei der Polizei und ich habe mir die Mühe gemacht, diese ganzen Morddrohungen und alles rauszusuchen und habe das angezeigt und dagegen wird jetzt ermittelt", erklärt sie auf Instagram.

