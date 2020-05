Was ist Ilka Bessins (48) Geheimrezept für den Let's Dance-Erfolg? Die einstige Cindy aus Marzahn-Darstellerin und ihr Tanzpartner Erich Klann (33) zählen inzwischen schon zu den Top Five der Show. Dabei bekam die Komikerin für ihre Performances von der Jury bislang fast ausschließlich schlechte Kritik. Immer wieder musste sie deshalb um ihren Verbleib in der Show zittern, doch dank zahlreicher Zuschaueranrufe schaffte sie es stets eine Runde weiter. Die Profitänzerin Ekaterina Leonova (33) erklärte nun, warum Ilka beim Fernseh-Publikum so beliebt ist.

Im Interview mit RTL erzählte die gebürtige Russin: "Natürlich ist sie nicht gerade die beste Tänzerin und mit ihrer Leistung kann sie vielleicht nicht mit den Favoriten mithalten, aber ich finde, sie ist eine Sympathieträgerin." Sie denke, dass viele Menschen sich mit Ilka identifizieren können. "Schau mal, sie hat auch ein bisschen mehr wie ich, und sie schlägt sich so super. Sie hat Spaß am Tanzen", fasste Ekaterina die möglichen Gedanken der TV-Zuschauer zusammen. Eine solche Kandidatin würden die Leute mehr unterstützen als Promi-Tänzer, die stets eine gleichbleibend einwandfreie Performance abliefern.

Im Netz sind einige User da allerdings ganz anderer Meinung. So twitterte ein Zuschauer über Ilkas Auftritt in der vergangenen Show: "Damit hat 'Let's Dance' jegliches Niveau auf Tanz verloren... Es tut mir so leid für die Paare, die sich wirklich jede Woche den Arsch abtanzen. Ilka kommt schon lange nur noch wegen einer 'No-body-shaming'-Message weiter."

TVNOW / Stefan Gregorowius Ilka Bessin und Erich Klann bei "Let's Dance" 2020

Instagram / ekatleonova Ekaterina Leonova im April 2020 in Köln

TVNOW / Stefan Gregorowius Ilka Bessin, "Let's Dance"-Teilnehmerin 2020



