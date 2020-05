Lijana und Larissa haben in der vergangenen Folge von Germany's next Topmodel die Regeln gebrochen. Die beiden haben sich eine Flasche Wein gekauft und den Alkohol konsumiert. Doch das Trinkverbot ist nicht die einzige Verhaltensmaßnahme, an die sich die angehenden Models halten müssen. Die Mädchen dürfen noch nicht einmal alleine auf das stille Örtchen: "Wir durften das Set tatsächlich nicht verlassen. Auch auf Toilette wurden wir begleitet", erklärte die ehemalige Kandidatin Klaudia Giez (23) im Promiflash-Interview. Außerdem seien Handys und andere Geräte mit Internetzugang während der gesamten Show verboten gewesen.

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de