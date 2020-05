Loren Gray (18) spricht über einen tragischen Teil ihrer Vergangenheit. Mit einem eigenen YouTube-Kanal startete die Karriere der Blondine im Netz. Inzwischen gehört die Sängerin zu einer der erfolgreichsten TikTok-Stars. 2018 bekam die Blondine sogar einen Plattenvertrag angeboten – in Sachen Karriere könnte es für das junge Talent also kaum besser laufen. Doch statt eines unterhaltsamen Mini-Clips teilte die US-Amerikanerin jetzt erschütternde Details aus ihrer frühen Jugend...

Mit ihrem neuen TikTok-Video sorgte Loren am vergangenen Samstag für Aufsehen: "Ich möchte euch meine echte Geschichte erzählen", leitete die 18-Jährige ihre emotionale Diashow ein. Die dargestellten Fotos seien kurz vor Lorens 13. Geburtstag entstanden. "Zu diesem Zeitpunkt wurde mir meine Unschuld im Keller von jemanden genommen, dem ich vertraute", erzählte die Beauty. Zwei Monate lang verschwieg sie die grausame Tat vor ihren Eltern und vertraute ihr Schicksal nur einer Person an.

Damals habe sich Loren sogar selbst für das Vergehen an ihr verantwortlich gemacht. Im Laufe der Zeit habe sie jedoch bemerkt, dass es nicht ihre Schuld war. "Am Ende des Tunnels ist Licht, und wenn meine Geschichte auch nur einer Person helfen kann, dann ist es für mich eine Geschichte, die es wert ist, erzählt zu werden", erklärte die blonde Schönheit ihren Schritt in die Öffentlichkeit.

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Selbstmord-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Instagram / loren Loren Gray, Netz-Bekanntheit

Instagram / loren Loren Gray, Sängerin

Instagram / loren Loren Gray im Mai 2020



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de