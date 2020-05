Was für ein schockierendes Geständnis! Dagi Bee (25) ist das Vorbild für zahlreiche deutsche Teenager. Fast vier Millionen Menschen schauen sich die Videos der YouTuberin regelmäßig an, über sechs Millionen User folgen der Blondine auf Instagram. Bei diesem jahrelangen Erfolg kommt die Beichte, die Dagi nun kürzlich machte, ziemlich überraschend: Sie hatte in der Vergangenheit mit extremer Unsicherheit zu kämpfen – und verletzte sich als Jugendliche sogar selbst!

