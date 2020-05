Claudia Obert (58) lieferte heute bei Big Brother eine willkommene Abwechslung – für zwei Bewohner und die Fans gleichermaßen! Nachdem die Schampus-Connaisseurin kürzlich bei Promis unter Palmen besonders beliebt wurde, durfte die Unternehmerin am Montag in der Container-Show auftreten. Cedric Beidinger und Tim gewannen das Arenaspiel und ergatterten infolgedessen ein bayerisches Dinner mit Claudia. Und das Essen wurde natürlich feuchtfröhlich: Die 58-Jährige nahm kein Blatt vor den Mund und begeisterte mit gewohnt scharfzüngigen Sprüchen!

Als Cedric und Tim in der Sat.1-Liveshow erfuhren, was sie gewonnen haben, war die Freude groß: Gleich zu Beginn des Essens stieß das Duo standesgemäß mit einem Glas Champagner mit Claudia an. Und lange musste vor allem der 21-Jährige nicht auf eine markige Bemerkung warten, denn mit großer Begeisterung verfolgte die gebürtige Schwäbin die Knutsch-Sessions des Blondschopfs mit seiner Rebecca: "Je länger das Vorspiel, desto nasser die Muschi! Wer macht denn noch so lange rum heutzutage?", kommentierte sie die bislang noch keusche Beziehung der beiden Turteltauben. Cedric ließ sich danach gleich zu einem Versprechen hinreißen: "Wenn ich heute rausfliege, dann gehen wir feiern."

Wegen der aktuellen Gesundheitskrise mussten die drei allerdings beim Dinner Abstand halten, zwischen ihnen befand sich zudem eine Glasscheibe. Den amüsierten TV-Zuschauern wäre das wohl egal gewesen: "Wenn Queen Claudia Obert vor mir stehen würde, dann könnten mich Kontaktverbot und Abstandsregeln am A**** lecken!", schwärmte nicht nur eine Userin auf Twitter.

Anzeige

SAT.1 Jochen Schropp und Claudia Obert bei "Big Brother"

Anzeige

Sat. 1 Tim und Rebecca bei "Big Brother" 2020

Anzeige

Sat.1 Der "Big Brother"-Kandidat Cedric



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de