Für Anne Wünsche (28) ist nun Schluss mit lustig – die Influencerin macht ernst. Seit Wochen liefert sie sich einen erbitterten Netz-Krieg mit Oliver Pocher (42). Der Comedian bezichtigt Anne, sie habe Follower gekauft und erhebt schwere Fake-Vorwürfe. Nach einem emotionalen Tief zieht die Ex-Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin jetzt Konsequenzen aus Olis Hasstirade. "Ich stehe immer noch dazu. Ich habe nichts an Followern, Likes oder Herzchen gekauft", stellte Anne erneut via Instagram klar und machte deutlich: "Die Anzeigen sind gestellt, den Rest wird jetzt mein Anwalt klären."

