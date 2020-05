Wolke Hegenbarth kann heute die Korken knallen lassen! Die Schauspielerin verkörperte von 2001 bis 2007 die Schülerin Alex Degenhardt in der Serie "Mein Leben & Ich" und wurde durch diese Rolle einem breiten Publikum bekannt. Seitdem hat sich bei der Frau mit dem auffälligen Vornamen viel getan. Heute wird die Blondine 40 Jahre alt – und wie sie jetzt selbst verrät, könnte sie wohl kaum zufriedener mit dem Verlauf ihres bisherigen Lebens sein!

In einem Gespräch mit RTL erklärt Wolke, dass sie nur selten schlecht drauf sei: "Ich würde sagen, ich habe 364 Tage im Jahr gute Laune." Dass die Mutter eines Sohnes so zufrieden ist, verwundert nicht: Immerhin hat sie inzwischen nicht nur ihre eigene kleine Familie gegründet, sondern liebt auch den Lebensstil als Schauspielerin wie am ersten Tag: "Ich mag dieses Vagabundenleben. Wir sind ja eigentlich ein bisschen wie ein Zirkusvolk." Aktuell steht sie für die ARD-Reihe "Toni, männlich, Hebamme" vor der Kamera.

Wolke ist neben ihrem Privatleben und ihrem Job auch mit dem Altern völlig im Reinen: Die vergangenen Jahre hätten ihr gezeigt, wer sie ist. "Man hat gewisse Sachen einfach erlebt und weiß, was man vielleicht noch machen will und was nicht mehr", erzählt die Blondine. Dadurch habe sich eine "gewisse Klarheit" bei ihr eingestellt, die ihr gut gefalle.

Instagram / wolke_hegenbarth_official Wolke Hegenbarth im Oktober 2019

Instagram / wolke_hegenbarth_official Wolke Hegenbarth im Juli 2019

Getty Images Wolke Hegenbarth im Januar 2018 in Berlin



