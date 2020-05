Ist die Beziehung nun etwa endgültig gescheitert? Es war ein ganz schönes Hin und Her: Yeliz Koc (26) und Johannes Haller (32) lernten sich 2018 kennen und lieben. Was dann folgte, waren zahlreiche Ups und Downs. Nachdem die Beziehung zuletzt kurz vor Weihnachten gescheitert war, schien das Paar aus dem Bachelor-Universum im März dieses Jahres einen erneuten Anlauf in puncto Beziehung zu wagen. Doch jetzt offenbarte Yeliz: Sie und Johannes gehen nun – wenige Wochen später – schon wieder getrennte Wege!

