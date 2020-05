Patrick Fabian (32) ist jetzt nicht mehr nur Stripper, Berlin - Tag & Nacht-Schauspieler und Influencer – sondern auch noch Rapper! Am Freitagmorgen verkündete der Darsteller der beliebten Daily-Soap stolz: Seine erste Single "Medizin" ist endlich auf dem Markt! Wie viel Herzblut wirklich in dem Rap-Song steckt, verriet er bereits gegenüber Promiflash: "Indem ich die Texte schreibe, merke ich, ich lege eine Last ab. Man kann alles, was man erfahren hat, irgendwie niederlegen, niederschreiben. Das ist meine Medizin. Das ist das, was mich unterstützt. Das, was mich ausmacht. Das ist bei mir die Musik!"

