Archie Harrison (1) feiert heute seinen allerersten Geburtstag! Am 6. Mai 2019 erblickte der Sohn von Prinz Harry (35) und Herzogin Meghan (38) das Licht der Welt. Bereits zwei Tage später präsentierten die stolzen Eltern ihren Erstgeborenen der Öffentlichkeit. Seitdem lässt der königliche Spross die Herzen aller Fans der Royals regelmäßig höherschlagen. Ob während der Südafrikareise, auf die Archie seine Eltern Harry und Meghan begleitete, oder als Motiv einer zauberhaften Weihnachtsgrußkarte, auf der Archie mit neugierigen Kulleraugen in die Kamera blickt: Der Einjährige ist ein echter Sonnenschein. Zuletzt erfreute ein zuckersüßer Schnappschuss mit Papa Harry an Silvester die Netzwelt. Zum Geburtstag soll es nun ein neues Foto des kleinen Halb-Briten geben. Wie groß der Wonneproppen inzwischen wohl schon geworden ist? Happy Birthday, Archie!

