Claudia Norberg (49) stichelt gegen Laura Müllers (19) Verlobungsring! Vor wenigen Wochen hat Michael Wendler (47) seiner Freundin endlich den langersehnten Heiratsantrag gemacht. Nachdem er dem Teenager die Frage aller Fragen gestellt hatte, steckte er ihr auch einen Megaklunker an den Finger. Den Edelsteinring gibt es für die Fans jetzt auch in einer Billigvariante zum Nachkaufen – und genau das amüsiert Michaels Ex offenbar total. "Von unseren Verlobungs- und Eheringen gab es keine Kopien, unsere Ringe waren einmalig", betont sie im Gespräch mit Bild.

