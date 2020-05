Am Freitag ist es so weit: Auf Joyn startet die neue Datingshow M.O.M – Milf oder Missy! An dem Kuppelformat nehmen vierzehn Single-Ladys teil, die zwischen 24 und 46 Jahre alt sind. Sie wollen in einem von zwei Solo-Männern ihren Traummann finden: Dem 57-jährigen Felix und dem 28-jährigen Marko. Doch noch mehr: Über ihre Erfahrungen in der Show reden die Kandidatinnen und die beiden Herren mit Natascha Ochsenknecht (55) – die Blondine lädt nämlich zum Talk ein!

Natascha wird "M.O.M – Milf oder Missy" mit einem eigenen Livetalk auf ihrem Instagram-Account begleiten. Dort interviewt die 55-Jährige jeden Freitag um 19:00 Uhr live die Teilnehmer der Sendung und bespricht mit ihnen die Highlights der neuen Episoden. Von dem Konzept der Flirt-Show zeigt sie sich überzeugt: "Wenn man sich wirklich verliebt, vergisst man erstmal das Alter. Wahre Liebe baut sich nicht auf einer Zahl auf, sondern darauf, ob der Deckel auf den Topf passt", sagt sie gegenüber spot on news.

Bei "M.O.M" tritt der jüngere Marko als Junior gegen den deutlich älteren Felix als Senior an. Und auch die Frauen teilen sich in zwei Lager auf: die "Missys" unter 30 und die "Milfs" über 30. Wer mit wem anbandelt, ist egal, denn in dem Format ist jede Alterskonstellation erlaubt.

"M.O.M – Milf oder Missy" ab 8. Mai 2020 immer freitags auf www.joyn.de.

Joyn / Benedikt Müller Marko und Felix mit den Kandidatinnen bei "M.O.M – Milf oder Missy"

Getty Images Natascha Ochsenknecht bei der Fashion Week

Joyn "M.O.M - Milf or Missy", Datingshow



