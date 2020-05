Die Reue der Stars hielt sich in Grenzen! Die erste Staffel von Promis unter Palmen sorgte bei Trash-TV-Fans für ordentlich Aufsehen. In kaum einer anderen Realityshow mit Starbesetzung wurde sich wohl so intensiv gezofft wie bei diesem Fernsehexperiment. So wurde Claudia Obert (58) von der Gruppe regelrecht gemobbt und Désirée Nick (63) hatte Carina Spack (23) zum Feindbild auserkoren – und sie mehrfach mit dem Wort "Schlampe" konfrontiert. Am Mittwoch durften die einstigen WG-Kollegen das Geschehene beim Wiedersehen Revue passieren lassen. Grund zur Entschuldigung, trotz der zahlreichen Auseinandersetzungen, sah aber letztendlich niemand.

Im Laufe des Abends wurden zwar so einige heikle Situationen angesprochen und die Stimmung war nicht zwingend auf dem Siedepunkt – nach einer Versöhnung war offenbar dennoch keinem der Stars zumute. Als Moderator Jochen Schropp (41) zum Abschluss nachhakte, ob irgendjemand das Bedürfnis habe, sich zu entschuldigen, waren die Antworten recht eindeutig: "Auf gar keinen Fall", schoss es aus Désirée heraus. Carina für ihren Teil hatte bereits privat bei ihrem Mobbing-Opfer Claudia erfolgreich um Verzeihung gebeten – und wollte das Gleiche nun auch von ihrer Erzfeindin Désirée einfordern. "Ich entschuldige mich nicht, es ist doch 'ne Ehre, dass ich mich überhaupt mit dir befasse", entgegnete diese daraufhin kühl.

Hoffnung auf Harmonie gab es dann aber doch: Während es auf den anderen Stühlen stillblieb, fand zumindest Ronald versöhnliche Worte – allerdings lediglich für den zuerst ausgeschiedenen Ennesto Montè (45) und für ein weniger brisantes Vergehen: "Ich möchte mich bei Ennesto entschuldigen, weil ich dich rausgewählt habe und dafür hattest du Verständnis. Ich lade dich nach Rio ein!" Immerhin!

Anzeige

Promis unter Palmen, Sat.1 Jochen Schropp bei "Promis unter Palmen – Die große Aussprache"

Anzeige

Promis unter Palmen, Sat.1 Tobi, Matthias, Désirée, Carina und Janine bei "Promis unter Palmen"

Anzeige

Sat.1 Claudia Obert, Ronald Schill und Désirée Nick bei "Promis unter Palmen"



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de