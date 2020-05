Wird dieses Verfahren endlich zum Abschluss kommen? Rund drei Jahre ist es her, dass die Ex-Schwer verliebt-Kandidatin Sarah H. (✝32) von ihrem früheren Partner Axel G. in seinem Haus in Alt Rhese zu Tode gefoltert worden sein soll. Der IT-Fachmann wurde 2017 zu fünf Jahren Haft verurteilt. Er legte jedoch Revision ein. Eine Urteilsverkündung in diesem Fall wurde immer wieder verschoben. Zuletzt wurde ein Ende im April erwartet, doch dazu kam es nicht. Der Prozess soll jetzt noch mindestens bis Juni andauern!

Das bestätigte ein Pressesprecher vom Landgericht Neubrandenburg gegenüber Promiflash: "Auf ihre Anfrage kann ich mitteilen, dass ein Urteil in der Sache noch nicht ergangen ist. Es sollen noch weitere Beweise erhoben werden. Derzeit wurde bis 12.06.2020 terminiert", heißt es in dem Statement. Ob aber zu diesem Termin ein Urteil verkündet wird, ließe sich naturgemäß noch nicht sicher abschätzen. "Sollte sich ein konkretes Datum für den Verkündungstermin abzeichnen, wird eine Pressemitteilung erfolgen."

Am 9. August 2016 wurde Sarahs Leiche stark verwest im Haus von Axel G. gefunden. Direkt nach seiner Verhaftung habe er erklärt, unter welchen Umständen seine Freundin gestorben sei. Demnach soll Sarah die Brille des damals 51-Jährigen versteckt haben, daraufhin habe er sie nackt ans Bett gefesselt und mit einer Peitsche mehrere Stunden lang heftig geschlagen. Sarah habe irgendwann das Bewusstsein verloren, sei aber noch einmal zu sich gekommen – dann habe ihr Herz versagt.

