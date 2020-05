Diese Kandidatin ist keine Unbekannte! Bei M.O.M – Milf oder Missy wollen 14 ledige Frauen ihren Traummann finden: Die jüngeren "Missys" treten dabei gegen die älteren "Milfs" an und wollen entweder den Junior oder den Senior von sich überzeugen. Eine der Single-Ladys ist aber nicht zum ersten Mal im TV zu sehen: Mona. Die 24-Jährige machte vor zwei Jahren bereits bei einer Castingshow mit!

Und zwar war sie 2018 Teilnehmerin bei Sylvies Dessous Models! In diesem Format suchte Sylvie ein Gesicht für ihre Dessous- und Wäschekollektion. Mona gehörte zu den 30 Teilnehmerinnen, die zum ersten Casting nach Hamburg reisen durften – und am Ende schaffte sie es sogar bis in die Top Ten. Zur Gewinnerin wurde allerdings Tahnee gekürt. Monas Lebenslauf hat aber noch mehr zu bieten: Sie war auch Miss Grand Germany 2018 und Finalistin in der Miss Universe Germany Wahl 2019.

"Ich wollte schon als Kind bei Misswahlen teilnehmen, aber leider habe ich nie die richtigen Menschen kennengelernt, die mir den Eintritt in diese Welt ermöglichen konnten. Zu den richtigen Wahlen bin ich dann über Modeljobs gekommen", erzählte sie Joyn. Denn bei ihren Jobs habe sie Menschen kennengelernt, die bereits regionale Titel hatten und sie supporten konnten.

"M.O.M – Milf oder Missy" ab 8. Mai 2020 auf Joyn.

Anzeige

Privat Mona, Miss Grand Germany 2018

Anzeige

MG RTL D / Sebastian Geyer Mona, Kandidatin bei "Sylvies Dessous Models"

Anzeige

Privat Mona, Miss Grand Germany 2018



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de