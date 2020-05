Große Emotionen bei den Promis unter Palmen-Stars! Zwischen Désirée Nick (63) und Co. herrscht offenbar noch immer dicke Luft: Am vergangenen Mittwoch kam es bei der Sat.1-Reunion-Show zur endgültigen Aussprache. Nachdem La Nick ihre Ex-Kontrahentin Carina Spack (23) schon in der Gameshow als "Schlampe" bezeichnet hatte, setzte die Luxuslady beim Wiedersehen sogar noch eine Schippe drauf: "Zur Schlampe musst du dich erst mal hocharbeiten. Du bist doch ein billiges Flittchen", stellte die Unternehmerin klar und brachte die Influencerin mit diesen verletzenden Worten sogar zum Heulen. Doch auch Claudia Obert (58) und Tobias Wegener (27) hatten beim Aufeinandertreffen mit ihren ehemaligen Mitbewohnern mit ihren Gefühlen zu kämpfen.

