Ein Germany's next Topmodel-Finale ohne Heidi Klum (46)? Das könnte bei der diesjährigen Staffel tatsächlich der Fall sein: Aufgrund der aktuellen Situation kann die Model-Mama vermutlich nicht problemlos nach Deutschland einreisen! Nach ihrer Ankunft würde der Beauty erst einmal eine zweiwöchige Quarantäne bevorstehen. Muss die Chefjurorin möglicherweise per Liveschaltung teilnehmen? Auf Nachfrage von Promiflash reagierte der Sender ProSieben völlig sorglos: "Es wird ganz anders als in den vergangenen Jahren. Aber es wird ein Fest mit vielen Überraschungen, auf die man sich freuen kann." Weitere Details will der Veranstalter noch bekannt geben.

