Chad Johnson (32) wurde durch US-Reality-Formate wie The Bachelorette oder Bachelor in Paradise bekannt. Nach seinen Fernsehauftritten bot der Muskelmann zuletzt ziemlich heiße Fotos und Videos auf einer speziellen Plattform im Internet an – gegen Bezahlung. Aber für diese Aufnahmen war er anscheinend nicht immer ganz alleine verantwortlich. Er behauptet jetzt, er habe einen erotischen Clip mit Netz-Bekanntheit Trisha Paytas (32) aufgenommen!

"Das ist das heißeste Promi-Big-Brother-Sextape, das ihr jemals gesehen habt", bewirbt Chad (42) mit einem seiner Posts den Clip auf Instagram und verweist dabei auf einen Link. Zusätzlich veröffentlichte er mehrere Bilder mit seiner ehemaligen Kollegin aus der britischen Version von Promi-Big-Brother. Darauf zeigen sich die beiden Stars küssend und eng umschlungen in einem Pool.

Bei diesem Film soll es aber nicht bleiben, denn der 32-Jährige strebt offenbar eine Karriere in der Porno-Industrie an. Daran hat er scheinbar größte Freude, wie er bereits gegenüber DailyMail äußerte: "Ich hatte schon immer einen sehr ausgeprägten Sextrieb – deshalb ist es für mich einfach, damit Geld zu verdienen. Ist einfach verdammt cool!"

Instagram / trishapaytas Trisha Paytas und Chad Johnson

Instagram / trishapaytas Trisha Paytas und Chad Johnson

Instagram / realchadjohnson Chad Johnson, Reality-Star

