Zwischen Herzogin Meghan (38) und Kate (38) soll Eiszeit herrschen – doch was hat den Konflikt der royalen Ladys, der angeblich schon länger besteht, eigentlich ausgelöst? In dem Buch "Kensington Palace: An Intimate Memoir from Queen Mary to Meghan Markle", in dem Autor Tom Quinn ehemalige Palastmitarbeiter aus dem Nähkästchen plaudern lässt, werden jetzt vermeintliche Gründe für den Zoff genannt. Vor allem Meghans Umgang mit dem Personal sei der Dreifach-Mutter gegen den Strich gegangen: "Kate ist eine der nettesten Royals und größtenteils freundlich zu ihren Angestellten. Sie war entsetzt, als Meghan einen ihrer Mitarbeiter anschrie!", heißt es laut Daily Mail in dem Buch.

