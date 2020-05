Sarah Harrison (28) erwartet ihr zweites Kind – doch diese Schwangerschaft verläuft etwas anders als ihre erste. Der Grund: Wegen der aktuell angespannten Gesundheitslage darf ihr Mann Dominic (28) sie nicht zu den Kontrolluntersuchungen beim Frauenarzt begleiten. Ob der werdende Papa überhaupt bei der Geburt dabei sein kann, steht ebenfalls noch in den Sternen. Doch darüber will sich Sarah noch keine Gedanken machen, wie sie in ihrer Instagram-Story verrät: "Bis zu meinem errechneten Geburtstermin vergehen noch drei Monate und daher möchte ich mich aktuell noch nicht verrückt machen. Hoffe, dass sich die Lage bis dahin wieder entspannt."

