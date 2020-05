So langsam kann sie es nicht mehr hören! Seit einigen Wochen scheinen die Follower von Cathy Hummels (32) nur noch ein Thema zu haben: Die schlanke Figur der Moderatorin. Egal, was sie postet, mittlerweile unterstellen ihr manche User sogar eine Essstörung. Dass die Buchautorin ein paar Kilo verloren hat, gab sie bereits zu. Während Dreharbeiten in Thailand hatte sie mit starken Magenproblemen zu kämpfen, was wiederum zu der nicht geplanten Gewichtsabnahme führte. Aktuell arbeitet die 32-Jährige daran, wieder gesund zuzunehmen – dennoch bekommt sie weiterhin böse Kommentare. Aber das lässt sie sich nicht länger gefallen...

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de