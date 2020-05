Daniela Katzenberger (33) macht sich langsam wieder bereit für einen normalen Alltag! Aufgrund der aktuellen Situation dürfte so einigen Menschen die Decke auf den Kopf fallen. Spannende Unternehmungen fallen erst mal weg und die meiste Zeit wird eben in den eigenen vier Wänden verbracht. Eine Notwendigkeit, sich schick anzuziehen oder sich gar zu schminken besteht dabei natürlich nicht. Auch die Kultblondine verzichtet momentan meistens auf Make-up und dergleichen. So richtig Lust auf den Gammel-Look scheint sie aber nicht mehr zu haben – und postete nun einen Clip auf Instagram, auf dem sie nur die eine Hälfte ihres Gesichtes schminkt.

